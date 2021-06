Der weise Panda

Das Quintett um die Sängerin Maika Küster, lässt sich am ehesten dann verstehen, wenn man allen intellektuellen Ballast über Bord wirft und sich ganz von seinen Instinkten leiten lässt - was nicht automatisch bedeutet, dass das Hirn außen vor bleiben muss. Im Gegenteil: Die Musik fordert und berührt mit eigenwilliger Dynamik. Ein weiser Panda als Reiseführer in unbekannte, unberührte Gefilde.

Auch das Festival 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im März stattfinden, sondern vom 19.-25. Juli 2021.

Das Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall versammelt in neun Konzerten rund 30 herausragende Musikerinnen und Musiker der Jazzszene aus aller Welt. Das bewährte Veranstalter-Quartett Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall präsentieren wieder eine aufregende Mischung in familiärem Rahmen. Ein Rahmenprogramm mit Film, Vorträgen und Sonderkonzerten ergänzt das Festival. Das Festival wird vom Land Baden-Württemberg, der VR-Bank Schwäbisch Hall und weiteren Sponsoren gefördert.