Tal Arditi Trio

"Tal Arditi war 18 Jahre alt und lebte in Israel, als seine Eltern in die Schweiz zogen. Tal kam mit. Aber es dauerte nicht lange, bis sich der Musiker den nächsten Zug nach Berlin schnappte, um mit drei Gitarren im Gepäck sein Glück in der Großstadt zu versuchen. Sein Jazzdiplom hatte Arditi zu diesem Zeitpunkt schon. Was er brauchte, waren neue Kontakte. Also tingelte der Gitarrist durch Berliner Jazzclubs. In Berlin wurde er schnell zu einem der meistgesuchten Spieler der lokalen und internationalen Jazzszene und begann regelmäßig in Clubs und Festivals in ganz Europa zu spielen.

Auf seinem zweiten Album „Colors“ schwingt in jedem Stück eine andere persönliche Geschichte mit. Seine Kompositionen betrachtet Tal Arditi eher als Songs. Zwar bleiben die Worte aus, aber melodisch erzählt der Musiker von seinen Reisen, Herzschmerz oder dem Alltag in Israel. Sein Album „Colors“ ist eine beeindruckende Momentaufnahme und ausgesprochen facettenreich." Deutschlandfunk

Auch das Festival 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im März stattfinden, sondern vom 19.-25. Juli 2021.

Das Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall versammelt in neun Konzerten rund 30 herausragende Musikerinnen und Musiker der Jazzszene aus aller Welt. Das bewährte Veranstalter-Quartett Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall präsentieren wieder eine aufregende Mischung in familiärem Rahmen. Ein Rahmenprogramm mit Film, Vorträgen und Sonderkonzerten ergänzt das Festival. Das Festival wird vom Land Baden-Württemberg, der VR-Bank Schwäbisch Hall und weiteren Sponsoren gefördert.