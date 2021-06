Insomnia Brass Band

Die Posaunistin Anke Lucks, die Baritonsaxophonistin Almut Schlichting und der Schlagzeuger Christian Marien sind die Miniatur-Ausgabe einer Brass Band: Ihre kompakte Größe transzendieren sie mit einem rauen, überschäumenden Sound, den man von einem viel größeren Ensemble erwarten würde. Seit der Gründung 2017 hat das Berliner Trio eine eigene Spielweise entwickelt. Mit atemberaubender Energie stürmt die Band auseinander und kommt wieder zusammen. Die Musiker*innen jonglieren mit wechselnden Rollen zwischen Rhythmus und Melodie und durchqueren so eine betörende Landschaft aus Free Jazz, Funk, Punkrock und New Orleans Brass Band. Immer ist die Band in Bewegung. Sie spielt quecksilbrige Harmonien, setzt spontane Akzente, lässt melodische Erwartungen zusammenkrachen und generell die Wände wackeln. Und während die Musiker*innen mit allen Wassern der Technik und Tradition gewaschen sind, bremsen ihre verwegenen Ideen niemals ihre Feierlaune. (Peter Margasak)

Auch das Festival 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im März stattfinden, sondern vom 19.-25. Juli 2021.

Das Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall versammelt in neun Konzerten rund 30 herausragende Musikerinnen und Musiker der Jazzszene aus aller Welt. Das bewährte Veranstalter-Quartett Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall präsentieren wieder eine aufregende Mischung in familiärem Rahmen. Ein Rahmenprogramm mit Film, Vorträgen und Sonderkonzerten ergänzt das Festival. Das Festival wird vom Land Baden-Württemberg, der VR-Bank Schwäbisch Hall und weiteren Sponsoren gefördert.