Die Kächeles kommen in den Besen

Unterbauers Besen 73312 Waldhausen

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Reihe „Comedy im Besen“ mit Doris Reichenauer im Frühjahr steht nun ein weiteres schwäbisches Highlight aus Funk und Fernsehen auf dem Programm:

Am Mittwoch, den 03.12.2025, sind Die Kächeles im Besen zu Gast.

Die Kächeles – das sind Käthe und Karl-Eugen, ein schwäbisches Ehepaar wie aus dem Bilderbuch. Das Duo gehört zu den erfolgreichsten Comedy-Acts im Ländle. Ihre Szenen, Dialoge und Pointen sind direkt aus dem schwäbischen Alltag gegriffen – herrlich überzogen und doch verblüffend wahr. Oft erkennt sich das Publikum selbst wieder: Denn ein bisschen „Kächeles“ steckt in jedem.

Mit urkomischer Situationskomik, echtem schwäbischem Dialekt und einer Extraportion Selbstironie entführen die beiden in den Irrgarten einer schwäbischen Ehe – pointenreich, treffsicher und gnadenlos lustig.

