Die Königstochter in der Flammenburg

Warum hält der Feuerdrache die Prinzessin gefangen? Warum verbrennt sich die kleine Maus am Feuer die Pfötchen? Und warum werden die Flügel des Raben kohlrabenschwarz?

All das und noch viel mehr ist in der Märchenstunde in der Stadtbücherei im Rahmen des Feuchtwanger Martinimarkt zu erfahren. Die professionelle Märchen- und Geschichtenerzählerin Sarah Schmidt ist zu Gast und erzählt auf unterhaltsame und liebenswerte Weise Märchen und Mythen rund um das Naturelement Feuer. Herzlich eingeladen sind große und kleine Leute zur Märchenbühne in der Stadtbibliothek Feuchtwangen.

Für kleine und große Leute ab 5 Jahren.