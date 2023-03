Die Küchenbrigade

Die begnadete wie streitbare Köchin Cathy Marie ist Sous-Chefin in einem Sternelokal und kurz davor, ihren Traum eines eigenen Restaurants zu verwirklichen. Doch dann legt sie sich einmal zu viel mit ihrer Chefin an und ist plötzlich ohne Job und in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Eine Anstellung auf ihrem Niveau zu finden erweist sich als aussichtslos und sie ist mit fast 40 Jahren gezwungen zu nehmen, was da ist: Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und gerät damit in eine kulinarische Hölle: Dosenravioli, Mikrowelle und eine ahnungslose, allerdings hochmotivierte Küchenbrigade aus Heimbewohnern. Ihr Traum scheint in weite Ferne gerückt. Oder etwa doch nicht?