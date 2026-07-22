Die Künstlergruppe wieArt zu Gast im Wasserschloss

Was vergeht und was scheint unendlich? Diesen Fragen widmet sich die Ausstellung „Fragmente des Lebens“, welche die Künstlergruppe wieArt Rhein-Neckar e.V. vom 30. August bis 4. Oktober 2026 im Wasserschloss Bad Rappenau präsentiert.

Die Ausstellung wird am Sonntag,30.08.2026 um 11 Uhr mit einer Vernissage feierlich eröffnet. Kunstinteressierte sind herzlich eingeladen, zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern den Auftakt der Ausstellung zu feiern und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

14 Künstlerinnen und Künstler der Künstlergruppe wieArt Rhein-Neckar e.V. sowie Gastkünstler aus dem Frankfurter Künstlerclub setzen sich in ihren Arbeiten mit den Themen Unendlichkeit und Vergänglichkeit auseinander. In Acrylmalerei, Fotografie, Mosaikkunst und Skulptur entfaltet sich ein vielschichtiger Dialog über Zeit, Erinnerung, Wandel und Beständigkeit.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Frage: „Ist Unendlichkeit eine Idee und Vergänglichkeit eine Erfahrung?“ Zwischen diesen beiden Polen entsteht eine besondere künstlerische Reise durch unterschiedliche Perspektiven und Ausdrucksformen. Während einige Werke von Dauer, Erinnerung und dem Wunschnach Beständigkeit erzählen, richten andere den Blick auf Veränderung, Abschied und die Kostbarkeit des Augenblicks. Die Ausstellung lädt dazu ein, innezuhalten, nachzudenken und eigene Erfahrungen mit den gezeigten Arbeiten in Verbindung zubringen.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am 27.September 2026. Die Philosophin Anna Maria Lambertz-Rostock spricht in einem Vortrag über die „Unendlichkeit und Vergänglichkeit des Lebens“. Im Anschlussbesteht Gelegenheit zum Austausch und zur gemeinsamen Reflexion über die Fragen, die Kunst und Philosophie aufwerfen. Darüber hinaus sind während der gesamten Ausstellungsdauer weitere Programmpunkte und Begegnungsformate geplant, die den Dialog zwischen Kunst, Philosophie und persönlicher Erfahrung vertiefen. Über die einzelnen Termine informiert der Kunstverein wieArt rechtzeitig.

„Fragmente des Lebens“ versteht sich nicht nur als Kunstausstellung, sondern als Ort der Begegnung. Sie eröffnet Raum für Reflexion, Gespräch und neue Perspektiven auf Zeit, Erinnerung, Wandel und die Fragmente, aus denen sich unser Leben zusammensetzt.

Die Ausstellung findet vom 30.08. bis 04.10.2026 statt und ist jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.