Die Künstlerkolonie Worpswede

Der Ort Worpswede bei Bremen ist eng verbunden mit der Künstlerkolonie, die 1894 dort gegründet wurde.

Künstler wie Fritz Mackensen und Otto Modersohn mit seiner Ehefrau Paula Modersohn-Becker, deren Bilder heute zu den beliebtesten und bekanntesten Werken der modernen Kunstgeschichte zählen, ließen sich am Ende des 19. Jahrhunderts in Worpswede nieder, um gemeinsam zu malen. Die Landschaft des Teufelsmoors zog die Maler an, aber auch Schriftsteller wie Rainer Maria Rilke gehörten zu der Gruppe, die sich im Wohn- und Atelierhaus von Heinrich Vogeler traf. Bis heute hat Worpswede mit seiner Geschichte als Künstlerdorf nichts an Faszination verloren und zieht weiterhin Künstler und Dichter an.