Die Kammermusikreihe der Kreissparkasse Heilbronn - Licht und Dunkel

In nur wenigen Tagen kam Bedrich Smetana der Gehörsinn abhanden und wurde ersetzt durch unerträglichen Tinnitus, der ihm das Komponieren und Leben zur Qual werden ließ.

Er verlor quasi über Nacht seine Stellung als Opernchef und seine materielle Lebensgrundlage, musste Prag verlassen und in ländlicher Bescheidenheit leben, wo er innerhalb von 10 Jahren unaufhaltsam in Depression und Wahnsinn verfiel. Sein Streichquartett „Aus meinem Leben“ erzählt die Erfolgsgeschichte seines Lebens im Lichte beruflichen und privaten Glücks, bis – im Finale – das Auftreten des Tinnitus, welches durch ein hohes Geigenflageolett dargestellt wird, die Wendung ins Dunkel auslöst. Ebenfalls autobiografisch angelegt ist Alexander Borodins zweites Streichquartett, welches er seiner Ehefrau Jekaterina widmete, die ihm während eines Auslandsaufenthalts in Heidelberg begegnete. Borodins häufigen Fahrten mit der Eisenbahn haben im Finale des Quartetts ihre lautmalerischen Spuren hinterlassen.

Das Notturno ist dagegen ganz erfüllt von der Erotik des Augenblicks, wie sie seit Robert Schumann nicht mehr in Musik gefasst wurde. Um die teilweise überzuckerte Atmosphäre des Borodin-Quartetts zu relativieren, wird das Werk mit einem Klassiker der Minimal Music collagiert, welches dem Zuhörer Zeit und Atem zur Reflexion geben soll: „Company“ ist das wohl bekannteste Quartettwerk von Philip Glass, bestehend aus vier kurzen Sätzen nach der gleichnamigen Novelle von Samuel Beckett, in welcher die handelnde Person, in einem dunklen Raum liegend, über das Wesen und die Verortung des eigenen Bewusstseins philosophiert.