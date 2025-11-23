Man nehme: Eine dicke Zwiebel, Sellerie, eine Stange Lauch, einige Möhren und natürlich Kartoffeln. Außerdem einen Herd, einen großen Topf und einen Schauspieler, der das Ganze mit spannenden Geschichten fein abschmeckt – und fertig ist „Die Kartoffelsuppe“: ein Theaterstück über die Kunst des Kochens, über gesundes Essen und den Hunger in schlechten Zeiten. Über ein geliebtes Schwein, das in die Suppe soll – und ein Kind, das dies verhindern will. Von alledem wird erzählt, während gleichzeitig geschält, geschnippelt und gekocht wird.
Zu guter Letzt essen die Kinder gemeinsam mit dem Schauspieler, was der live auf der Bühne gekocht hat: Kartoffelsuppe. Wie lecker!
Ein nahrhaftes Theatererlebnis mit dem TheaterGrueneSosse
Siegfried Herold – Koch & Erzähler
Marcel Cremer, Helga Schuss – Text & Idee
Detlef Köhler – Regie, Bühne, Produktion, Technik