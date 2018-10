Und da gibt es dann die Legende, daß wir 1985 ein Punkkonzert veranstalten wollten und selber an der Kasse saßen – also beschlossen wir, selber aufzutreten und uns „Die Kassierer“ zu nennen.

Das erste Konzert wurde dann auch gleich von der Polizei verboten. Das zweite Konzert bestritten wir mit den Saynday Strings, einer Folkband, als Vorgruppe. Dann hatten wir ein Konzert in glaube ich Göppingen, was recht groß war – also an die 1000 Zuschauer. Hannes und die Idiots hatten uns da wohl gebucht und waren auch die einzigen, die auf uns feierten. Ich denke, wir schwebten in der Gefahr, von der Bühne geholt zu werden – schließlich fuhr der Krankenwagen alle 10 Minuten vor. Unser Gitarrist Schmidt meinte danach, daß er „mit diesen No-Future-Typen nichts mehr zu tun haben wollte“.Wir wollten dann auch nichts mehr mit Schmidt zu tun haben und schrieben noch schnell ein gemeines Lied über ihn.Das dritte Konzert (oder war es das zweite) lief in der Ruhruniversität Bochum. Ich studierte damals Psychologie. Die Studenten dieses schönen Faches feiern alljährlich eine Party, die sich durch große Humorlosigkeit auszeichnet.