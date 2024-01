Crooked letter, crooked letter - by Tom Franklin (English)

Die American Drama Group Europe und das TNT Theatre präsentieren:

CROOKED LETTER, CROOKED LETTER

von Tom Franklin, angepasst für die Bühne von Paul Stebbings und Phil Smith

Gastspiel in englischer Sprache

Der Roman „Crooked Letter, Crooked Letter“ ist ab 2019 in Baden-Württemberg Abiturthema. Aus diesem Grund zeigen wir die Theateradaption als Gastspiel der American Drama Group Europe und des TNT Theatre.

Der spannende „Who-done-it“-Krimi spielt sich vor der Kulisse Mississippis in den späten Siebzigern und 25 Jahre später ab. „Scary“ Larry Ott soll vor Jahren die junge Cindy Walker ermordet haben. Seitdem führt er ein Leben in stigmatisierter Einsamkeit in der Südstaaten-Kleinstadt Chabot. Als ein weiteres Mädchen spurlos verschwindet, gerät sofort Larry unter Verdacht. Der Polizist Silas Jones soll das Verbrechen aufklären. Nach und nach wird deutlich, dass die Beziehung zwischen ihm und Larry enger ist als zunächst angenommen. Nach sorgfältigem Sichten der Beweismittel stößt der Polizist auf dunkle Geheimnisse – eine Entdeckung, die ihn beinahe das Leben kostet …

Ein spannender Thriller um Freundschaft und Verrat, der zugleich Themen wie Mobbing, Einsamkeit und das Erbe der Rassentrennung im „Deep South“ anspricht. Tom Franklin erhielt dafür 2010 den CWA Gold Dagger Award für den besten Kriminalroman des Jahres.

Der Schauspieler und Regisseur Paul Stebbings stammt aus Nottingham (GB). Er ist der künstlerische Leiter des TNT Music Theatre und der American Drama Group Europe.

„Die Produktion beschwört Amerikas Tiefen Süden und das Chaos der Bürgerrechtsbewegungen mit emotionaler und theatralischer Macht.“ (Luxemburger Wort)

„Hoch effektives und charismatisches Theater.“

(Village Voice New York)

„TNT demonstriert alle Tugenden des englischen Theaters auf einmal.“ (Süddeutsche Zeitung)