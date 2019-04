Die Kelly Family live in Heilbronn

In den 90ern gehörte die Kelly Family zu den erfolgreichsten Bands Europas. Sie feierten Rekord um Rekord und wurden zu absoluten Megastars. Doch dann wurde es ruhig um die Band, die einzelnen Mitglieder gingen ihre eigenen Wege und an ein gemeinsames Comeback war lange nicht zu denken. Die Begeisterung um diese einmalige Familienband blieb immer am Leben. Nach unzähligen Mails und Briefen von Fans, haben sie gemeinsam entschieden in diesem Jahr auf eine Open Air Tour mit ausgewählten Stops zu gehen: »Mit diesen Konzerten wollen wir uns noch einmal auf ganz besondere Art bei unserem Publikum bedanken für all diese unglaubliche Treue und Unterstützung. Wir freuen uns riesig darauf«, so die Kellys. sob

The Kelly Family, So. 16. Juni, 19.30 Uhr, Wertwiesenpark Heilbronn, www.provinztour.com

MORITZ verlost 2x2 Tickets. www.moritz.de/Verlosungen