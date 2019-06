„Die Kenner“ Uwe Zellmer und Bernhard Hurm präsentieren Ihnen Sahnehäubchen aus über 25 Jahren Bühnenpräsenz. Freuen Sie sich auf ein mit Württemberger gewürztes Best Of. Liberal und grantig, pastoral und kauzig, herb, hinterhältig, grad, bös und gütig. Selbstverständlich in schönstem Dialekt.