DIE KILLERPILZE sind wieder da! Die Punkrock-Band aus München wird im Spätsommer 2019 ihr neuestes und vorerst letztes Album „NICHTS IST FÜR IMMER...“ veröffentlichen. Passend dazu startet ab sofort der Vorverkauf für die Herbst-Tour „Die beste und letzte Show in...“ feat. Die Killerpilze, auf der die Band in 14 deutschen Städten Halt machen wird.

Nach ihrem Chart-Album „High“ (2016) und der preisgekrönten Kino-Dokumentation "Immer Noch Jung - 15 Jahre Killerpilze" (2017), die einen schonungslosen Blick hinter die Geschichte der einstigen Teenie-Punk-Sensation mit ihrer einzigartigen Karriere wirft und von Kritikern als „eine Bereicherung für die Deutsche Doku-Landschaft“ (laut.de) oder „ein Klassiker des Musikfilm-Epos“ (Süddeutsche Zeitung) bejubelt wurde, öffnen Jo Halbig, Fabi Halbig und Max Schlichter 2019 ein neues Kapitel ihrer bis dato 17-jährigen Bandgeschichte. Das Trio, das in seiner Karriere mehr als 200.000 Alben verkauft, über 900 Konzerte gespielt und sich mit unbändigem Fleiß, Zusammenhalt und einzigartigen Live-Qualitäten auf die großen Festivalbühnen wie „Rock Am Ring“, „Rocco Del Schlacko“, „Taubertal Festival“, „Deichbrand Festival“ oder ins Vorprogramm von Madsen, Jennifer Rostock oder Massendefekt gespielt hat, arbeitet derzeit an der Fertigstellung des neuen Longplayers.

Mit einer Mischung aus klugen, ironisch-gesellschaftskritischen Texten und harten Gitarrenriffs entwerfen sie hier Rock-Hymnen, die das gesellschaftliche Klima Deutschlands eindringlich, aber nie hoffnungslos abbilden. Nur verständlich, dass die gefährlichste Band der Galaxie zum Zustand dieses Planeten in Zeiten wie diesen etwas zu sagen hat, denn: Die neuen Songs legen den Finger in die Wunde einer Generation junger Menschen, die für lange gerungene Werte wie Toleranz, Nächstenliebe und Weltoffenheit, einsteht und kämpft. Einer Generation, der die Drei selbst angehören. Wo Szenegrößen und Prominente wie Sebastian Madsen, Klaas Heufer-Umlauf oder Felix Brummer (Kraftklub) dem Trio in ihrem Kinofilm bereits eine Zukunft als „Kult-Band“ zutrauen, hört man aus Studio-Kreisen, dass auf dem Album einige namhafte Feature-Gäste aus der Deutschen Musikszene zugesagt haben.

Die Killerpilze sind ihren Weg unbeirrbar konsequent nach vorne gegangen und werden mit dem neuen Album "NICHTS IST FÜR IMMER..." ein neues Erfolgskapitel aufschlagen. Dass die junge Band den allgemeinen Zuspruch verdient hat, werden sie auch auf der kommenden und gleichzeitig vorerst letzten Tour mit ihren energiegeladenen, schweißtreibenden Konzerten bestätigen. Nicht umsonst wird heute selbstbewusst augenzwinkernd „Die beste und letzte Show in...“ feat. Die Killerpilze angekündigt.

SUPPORT: CITY KIDS FEEL THE BEAT