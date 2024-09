Die Kinder aus Korntal

Im stark von Pietismus geprägten Korntal kam es ab den 1950er Jahren zu Missbrauchsskandalen in den Heimen der Bürgergemeinden. Der Film lässt Betroffene ihre Geschichten erzählen. Im Anschluss an den Film findet ein Podiumsgespräch statt mitJulia Charakter (Regisseurin des Films),Detlev Zander (Initiator der Aufarbeitung und Betroffener)Prof. Dr. Thomas Hörnig (u.a. Diakoniewissenschaftler)Vertretung der Brüdergemeinde Korntal (angefragt )Moderation: Christian Turrey (Jornalist, Theologe) Veranstaltet in Zusammenarbeit mit KEB – Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Ludwigsburg e.V.