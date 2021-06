Meterweise Akten mit der Aufschrift „Spinner!“. Darin werden im Archiv der Max-Planck-Gesellschaft nie realisierte Vorschläge von unabhängigen Projektemacher:innen seit 1900 gesammelt:

ein europäischer Mütterrat, die Formeln zu Erlangung des stabilen Weltfriedens oder pädagogische Reformprojekte. Warum wurden diese Vorschläge abgelehnt? Welche Institute nie gegründet? Welche Forschung ausgeschlossen? Und welche Forscher:innen? Welche Geschichte wurde nicht geschrieben?

Herbordt/Mohren sichten diese Akten und inszenieren auf dieser Grundlage eine neue Forschungsgesellschaft: generationen-übergreifend, partizipativ und engagiert. Mit Gästen aus den Künsten, der Wissenschaft, Zivilgesellschaft und der Nachbar:innenschaft. In Performance-Laboren entwerfen und realisieren alle Beteiligten auf welchem Wissen sich die Gesellschaft begründen könnte, wie dieses Wissen gespeichert, erweitert und erzählt werden kann, wer mitmacht und wie die Ressourcen geteilt werden.

In einer Serie von Online-Laboren haben alle Teilnehmer:innen in der nun zu Ende gehenden Spielzeit Positionen, Strukturen und Ziele dieser neuen, fiktiven Gesellschaft diskutiert und gemeinsam weiter entwickelt. Der Theatersaal war nur ein Veranstaltungsort von vielen. Weitere Gesellschafter:innen waren aus Berlin, Istanbul, Reykjavik, Salvador-Bahia und Zürich zugeschaltet.

Vom 1. – 4.7.2021 werden diese Forschungen im Rahmen einer offenen Performance-Werkstatt für Kinder und Jugendliche fortgesetzt (DIE KINDER-GESELLSCHAFT), in einer Performance präsentiert (DIE GESELLSCHAFT) und finden schließlich in einer Institution neuen Typs ihr künftiges Zuhause (DAS SCHAUDEPOT).

1. + 2.7.2021, zwischen 15:00 – 18:00, im öffentlichen Raum, Theatersaal und online: DIE KINDER-GESELLSCHAFT

2. + 3.7.2021, 20:00, Theatersaal und online: DIE KINDER-GESELLSCHAFT + DIE GESELLSCHAFT

4.7.2021, 12:00 -18:00, Schaudepot für die Darstellenden Künste und online: DAS SCHAUDEPOT

In DIE KINDER-GESELLSCHAFT würfeln, spielen, zeichnen wir einen neuen Gemeinschaftsort. Ein Raum für Kinder und mit Kindern. Am Vorbild eines lateinamerikanischen ,maloka‘ – einem traditionellen Rundhaus, das ausschließlich als Treffpunkt, Diskussions- und Gemeinschaftsort geschaffen wird. Mit der Bildenden Künstlerin Viviana González und der Kunstpädagogin Tina Pantisano. Die Performance-Werkstatt findet in deutscher, englischer und spanischer Lautsprache statt. Zudem bieten wir gerne eine Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache an. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, wenn Sie dies wünschen.

Alle Veranstaltungen können on site (Tickets: karten@theaterrampe.de) und online via Zoom (Anmeldung: karten@theaterrampe.de) besucht werden. Die Performance DIE GESELLSCHAFT is suitable for English speakers / findet vorwiegend in englischer Lautsprache statt, mit deutschen Zusammenfassungen und Audiodeskription. Zudem bieten wir gerne eine Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache an. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, wenn Sie dies wünschen.

Eine Produktion von Herbordt/Mohren (,Die Institution‘) in Koproduktion mit dem Theater Rampe Stuttgart. Gefördert durch Konzeptionsförderungen des Kulturamtes der Stadt Stuttgart, des Landesverbandes Freier Tanz- und Theaterschaffender Baden-Württemberg aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und des Fonds Darstellende Künste e.V. aus Mitteln des Bundes.