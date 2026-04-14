Die kleine Glitzerblume

Stadtbücherei Schorndorf Augustenstraße 4, 73614 Schorndorf

Wie schön sie ist! Eichhörnchen und Rabe sind ganz verzaubert von der funkelnden, bunten Glitzerblume – und versprechen, sich gut um sie zu kümmern. 

 Schon bald werden die drei echte Freunde und erleben einen magischen Sommer. Doch mit dem Herbst kommt etwas Neues – und eine große Veränderung kündigt sich an…

Eine Geschichte zu den Themen Abschied, Neubeginn und Freundschaft nach dem Bilderbuch von Heidi Leenen und Alina Spiekermann.

Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Info

Stadtbücherei Schorndorf
Stadtbücherei Schorndorf Augustenstraße 4, 73614 Schorndorf
Kinder & Familie, Vorträge & Lesungen
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