Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und will trotzdem schon mit den großen Hexen mittanzen. Als sie erwischt wird, verdonnert sie die Oberhexe zu einer Hexenprüfung. Innerhalb eines Jahres soll sie eine gute Hexe werden. Doch was ist überhaupt eine gute Hexe?

Ihr Rabe Abraxas weiß Rat. Gut ist nur, wer Gutes tut. So hilft sie den Klaubholzweibern einen Wintervorrat an Holz anzulegen, erteilt dem strengen Oberförster eine Lektion und kuriert den Schnupfen des Maroni-Mannes. Doch am Tag der Hexenprüfung kommt alles ganz anders …

Für Kinder ab 4 Jahren. Spieldauer 60 Minuten.

Ensemble: Die Schaubude