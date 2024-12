Die kleine Märchenstube für Genießer*innen

Ab Oktober erzählt Xenia Busam an einem Samstag im Monat von 15.00-16.00 Uhr uralte Märchen für Erwachsene. Für all diejenigen, die auch im Erwachsenenalter immer noch unendlich gerne lebendig erzählten Geschichten lauschen ...

Von Okt. bis März erzählt Xenia Busam an einem Samstag im Monat von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr im"Markt 8" in Ludwigsburg uralte Märchen für Erwachsene. Ein Treffen in gemütlicher Runde. Das Treffen wird hybrid stattinden - einige Gäste direkt mit mir im Markt 8, viele zuhause. Es kostet keinen Eintritt! Wer kann, darf für die Ökumenische Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg e.V. vor Ort spenden. Eine Anmeldung ist notwendig! Die Platz-Anzahl ist begrenzt.