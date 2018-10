Von Oktober bis März erzähle ich im "Alisha" in Ludwigsburg meine Märchen. Sie finden diesen entzückenden kleinen Laden am Holzmarkt - Lindenstraße 1 - in Ludwigsburg.

Treten Sie ein, nehmen Sie Platz und spitzen Sie die Ohren. Es werden bekannte und unbekannte Märchen erzählt, es wird geplaudert und gelacht und nebenher wird Hefezopf genascht.