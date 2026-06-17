Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen

Die kleine Meerjungfrau wünscht sich sehnlichst, die Liebe des Menschenprinzen zu gewinnen. Dafür gibt sie sogar ihre wunderschöne Stimme her!
Info
Stadtbücherei Fellbach Berliner Platz 5, 70736 Fellbach
Kinder & Familie
Europäischer Kultursommer
Stadtbücherei Fellbach Berliner Platz 5, 70736 Fellbach
Die kleine Meerjungfrau wünscht sich sehnlichst, die Liebe des Menschenprinzen zu gewinnen. Dafür gibt sie sogar ihre wunderschöne Stimme her!
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH