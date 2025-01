Der Kammerchor opus 7 taucht durch wildes Gewässer hinab zum Schloss des Meereskönigs und seiner kleinen Meerjungfrau. Hans Christian Andersens Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ gab die Vorlage für diese Komposition des Dänen John Høybye, die wir als Live-Hörspiel für Jung und Alt präsentieren. Erleben Sie, wie die kleine Meerjungfrau aufsteigen will in die Welt der Menschen, sich in einen Prinzen verliebt und als Preis dafür mit ihrer Stimme bezahlt. Ob das am Ende gut ausgeht? Wir verraten nichts und freuen uns auf Ihren Besuch!