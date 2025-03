Ein Musical für die ganze Familie nach dem Roman von Hans Christian Andersen von Christian Steul mit der Musikbühne Mannheim

Die kleine Meerjungfrau sehnt sich danach, ein Mensch zu sein und eine Seele zu haben, denn sie liebt den Prinzen. Durch einen Zaubertrank der Hexe verliert sie ihren Fischschwanz und erhält menschliche Gestalt. Dafür muß sie der Hexe ihre Stimme verkaufen. Drei Tage hat sie Zeit – so ist die Bedingung der Hexe – um die Liebe des Prinzen zu gewinnen. Schafft sie das nicht, bis die Sonne am dritten Tag untergeht, zerrinnt das Leben der kleinen Meerjungfrau zu Schaum. Eigentlich steuern die Ereignisse auf die Katastrophe zu, denn der Prinz ist dabei, auf die Tricks der Hexe hereinzufallen. Doch Undine hält an der Liebe zum Prinzen fest. So kann die Wasserhexe entlarvt werden. Das Märchen geht gut aus. Für Kinder, die gerade ins Leben treten, ist das ein guter Schluss.