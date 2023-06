Der Gründungsmoderator des Kinder-Fernsehsenders KIKA Juri Tetzlaff ist schon jetzt eine Legende, denn Generationen von Zuschauern kennen ihn als charismatischen Entertainer. Er singt, spielt, erzählt Geschichten, führt Regie – und das immer mit großem Erfolg. Seit 2001 konzipiert und moderiert Juri Tetzlaff klassische Konzerte für die ganze Familie, denn er möchte mit seinem jungen Publikum die Schönheit und Vielfalt klassischer Musik entdecken. So sind bereits zahlreiche Produktionen mit verschiedenen Musikensembles und Orchestern entstanden, wofür er 2014 auch mit dem Echo Klassik für Kinder ausgezeichnet wurde.

Eine ganz neue Produktion ist das Märchen von der kleinen Meerjungfrau, die einem Prinzen das Leben rettet und sich in ihn verliebt. In vielen Irrungen und Wirrungen geht die Geschichte weiter, bis sich am Ende die kleine Meerjungfrau in Schaum auflöst und ein wunderbares Leben mit den Töchtern der Luft hat, die Gutes tun, um eine unsterbliche Seele zu erhalten.

Gemeinsam mit fünf Hochschulprofessoren der Würzburger Musikhochschule erzählt Juri Tetzlaff dieses Märchen mit viel Musik, die größtenteils speziell für dieses außergewöhnliche Ensemble komponiert und bearbeitet wurde. Mit ansteckender Spielfreude und künstlerischer Spitzenklasse zaubern die fünf Musiker fantastische musikalische Bilder in den Konzertsaal und lassen so die Geschichte der kleinen Meerjungfrau noch lebendiger werden.

Das Konzert dauert ca. eine Stunde und ist geeignet für Zuschauer ab fünf Jahren.

Im Anschluss an das Konzert kann rund um die Kulturhalle weiter gefeiert werden, denn an diesem Abend wird das Süßener Stadtfest eröffnet. Es gibt Darbietungen von Straßenkünstlern, Musik, Essen und Getränke. Auch der traditionelle Fassanstich darf an diesem Abend nicht fehlen.