Brasilian Night

Das Multitalent Mauro Martins an Bassgitarre und Perkussion präsentiert sich in zwei aufregenden Duo-Kombinationen. Zum einen mit Viviane Farias, einer der besten Sängerinnen Brasiliens, mit der er im Duo Balakumbala aufregende Interpretationen brasilianischer Klassiker und eigener Kompositionen darbietet. Viviane ist im klassischen Gesang ausgebildet, hat aber ihre Wurzeln genauso in der traditionellen brasilianischen Musik wie im lässigen Swing Rios. Mauro hat mit vielen Stars wie Phil Collins, Tania Maria oder Toquinho gespielt und ist der ideale Partner für den Gitarristen Ahmed El-Salamouny, dessen vibrierende, vor Lebensfreude sprühenden Sambas und Choros er mit unglaublichem Groove begleitet. Ahmed spielt mit seinem Programm eine Hommage an den Gitarristen Baden Powell, sowohl mit dessen Kompositionen als auch mit eigenen Werken. Die ideale Besetzung für eine lateinamerikanische Sommernacht voller Emotionen und Musik, die noch dazu mit der traditionellen brasilianischen Moqueca camarāo und erfrischendem Capirinha kulinarische Höhepunkte anbietet.