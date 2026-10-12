Weit draussen im Meer ist das Wasser so tief wie ... Mit diesen Worten beginnt H.C. Anderssen sein berühmtes Märchen.

Theatro anett inszeniert Märchen als farbiges Schattentheater mit Figuren im Stil von Lotte Reiniger, der großen Pionierin des Scherenschnittes im 19 Jahrhundert.

Man fühlt sich in diese Zeit zurückversetzt, der eigensinnige Schreibstil von Andersen wird vor allem durch die Scherenschnitte eindrucksvoll in Szene gesetzt. Ein Theatererlebnis der besonderen Art.

Wird die kleine Meernixe die Liebe des Prinzen gewinnen? Oder wird sie sich in Luft auflösen und als Schaum auf dem Meere vergehen. Lassen Sie sich überraschen wie wunderbar das Märchen endet.

Für Kinder ab 5 Jahren.