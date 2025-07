Mitmachtheater für die ganze Familie (ab 4 Jahren).

Glück­lich lebt die klei­ne Nixe mit ihren Schwes­tern in den Flu­ten des Mee­res, bis sie sich eines Tages unsterb­lich in einen wun­der­schö­nen Prin­zen ver­liebt. Sie beschließt, ihrer Sehn­sucht zu fol­gen, die sie in das Reich der Mee­res­he­xe führt, wo sie ihre wun­der­schö­ne Stim­me gegen zwei Bei­ne ein­tauscht. Doch als sie auf­taucht, wird sie ent­täuscht, denn der Prinz erkennt sie nicht. Nun kann nur noch die Lie­be einer See­le sie ret­ten…