Die kleinen Dinges des Lebens

Ein Paar zieht um

Kulturhalle Süßen Sommerauweg 11, 73079 Süßen

Die kleinen Dinge des Lebens formen unser Miteinander, unser Zusammenleben – sie sind Teil unserer Biografie. Zwischen all diesen wichtigen Unwichtigkeiten entstehen Situationen und fallen Entscheidungen, die in der Summe unser Leben ausmachen. Sophie und Karlheinz ziehen um. Die Dinge ihrer gemeinsamen Vergangenheit müssen bewegt werden. Diese „Bausteine des Lebens“ wecken Erinnerungen, werden verpackt oder entsorgt. Das Programm ist ein Kaleidoskop aus Wort, Musik, Ton, Bild und Licht. Die Betrachtungen werden mithilfe von Geschichten, Gedichten und Gesang erzählt und mit Akkordeon und Gitarre begleitet.

Info

Theater & Bühne
