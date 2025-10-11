Die kleinen Strolche

Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen (d. a. i.) Karlstraße 3, 72072 Tübingen

In den 1920er-Jahren von Hal Roach zu Leben erweckt, haben sich die „Kleinen Strolche“ oder auch „Little Rascals“ weltweit einen Namen gemacht. 

Als eine der ersten Serien, in der Jungen, Mädchen, Schwarze und Weiße zusammen gleichberechtigt Seite an Seite spielten, sind die „Kleinen Strolche“ noch heute ein Riesenspaß für ein junges und erwachsenes Publikum. In ihren Abenteuern erleben die Kinder der stürmischen Rasselbande eine Vielzahl von Abenteuern, in denen sie jede Menge Streiche spielen, ihre Schule auf den Kopf stellen und in die haarsträubendsten Situationen geraten.

Live-Klavierbegleitung Hans-Jörg Lund.

Info

