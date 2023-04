Die Klimakrise ist auch in Heilbronn zunehmend messbar und spürbar. Was sind die Ursachen? Was kann jede:r Einzelne tun, um seinen eigenen CO₂-Abdruck zu reduzieren?

Was kann die Kommunalpolitik entscheiden? Was können Akteur:innen leisten, um die CO₂-Emissionen zu senken?

Ellen Keifer und Gila Seewi, beide engagiert bei der Lokalen Agenda 21 Heilbronn, informieren über die Möglichkeiten eines jeden Einzelnen, sich einen nachhaltigen Lebensstil anzueignen.