Zwischen globalem Engagement und lokaler Verantwortung – ein Abend für Neugier, Austausch und Zuversicht.

Gezeigt wird der zweite Teil der ARD-Dokumentation „Die Klimaretter – haben wir noch eine Chance?“ von Thomas Aders. Im Anschluss moderieren Expert:innen von Waiblingen Klimaneutral ein World Café – ein Gesprächsformat, bei dem alle mitreden dürfen und unterschiedliche Sichtweisen Platz haben.

Der Film zeigt Menschen weltweit, die den Klimawandel nicht hinnehmen: Frauen in Darfur, die Akazien pflanzen, Forscher:innen in Indonesien, Ingenieur:innen in Europa. Ihre Geschichten machen Mut und zeigen, dass Klimaschutz keine Verzichtsfrage, sondern eine Gestaltungsaufgabe ist.

Im anschließenden World Café geht es um Fragen, die viele beschäftigen:

Wie fühlt sich das Thema Klimawandel eigentlich an – macht es uns Angst oder Hoffnung?

Was können wir im Alltag tun, ohne dass es gleich überfordert?

Was braucht es in Waiblingen, damit Klimaschutz nicht spaltet, sondern verbindet?

Und wie soll unsere Stadt 2035 aussehen, wenn wir gemeinsam etwas verändern?

So wird aus Information Gespräch und aus Sorge Gestaltungskraft. „Klimaschutz ist keine Zumutung, sondern eine Chance“, so die Veranstalter:innen. Der Abend möchte ermutigen, zuzuhören, miteinander zu reden und die Zukunft als gemeinsame Aufgabe zu sehen.