Die Klingende Bergweihnacht 2026

Die „Klingende Bergweihnacht“ zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit und lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem festlichen Konzertabend mit Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein.

Im Mittelpunkt der Revue steht in diesem Jahr Patrick Lindner, einer der beliebtesten und erfolgreichsten Künstler des deutschsprachigen Schlagers. Seit Jahrzehnten begeistert er sein Publikum mit seiner sympathischen Art, seiner unverwechselbaren Stimme und zahlreichen Erfolgen. Ob große TV-Shows, ausverkaufte Konzerttourneen oder beliebte Unterhaltungssendungen – Patrick Lindner gehört seit vielen Jahren zu den festen Größen der deutschen Musiklandschaft. Bei der Klingenden Bergweihnacht präsentiert er seine bekanntesten Hits und sorgt mit viel Herzlichkeit, Humor und Gefühl für unvergessliche Momente.

Doch Patrick Lindner kommt nicht allein. Mit dabei ist auch Francine Jordi. Die sympathische Schweizerin zählt seit ihrem Sieg beim Grand Prix der Volksmusik zu den erfolgreichsten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer natürlichen Ausstrahlung, ihrer beeindruckenden Stimme und zahlreichen beliebten Hits begeistert sie seit vielen Jahren ein breites Publikum. Auch bei der Klingenden Bergweihnacht wird sie mit ihren Liedern und ihrer besonderen Bühnenpräsenz für viele emotionale Augenblicke sorgen.

Ein weiteres Highlight des Abends ist Alexander Rier. Der Südtiroler Sänger begeistert seit vielen Jahren mit seiner authentischen Art und seinem unverwechselbaren musikalischen Stil. Als Sohn der Kastelruther-Spatzen-Legende Norbert Rier wurde ihm die Musik praktisch in die Wiege gelegt. Inzwischen hat er sich längst als erfolgreicher Solokünstler etabliert und überzeugt mit gefühlvollen Liedern, die von Heimat, Liebe und Lebensfreude erzählen. Seine Nähe zum Publikum und seine sympathische Ausstrahlung machen ihn zu einem besonderen Bestandteil der Klingenden Bergweihnacht.

Komplettiert wird das Ensemble durch Nadin Meypo. Die charismatische Sängerin hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe der Schlagerszene entwickelt. Mit ihrem Debütalbum erreichte sie auf Anhieb die Top 5 der offiziellen deutschen Albumcharts. Zahlreiche Erfolge in den Rundfunk-Hitparaden, große Tourneen sowie Auftritte an der Seite namhafter Künstler unterstreichen ihre stetig wachsende Beliebtheit. Mit ihrer herzlichen Art, ihrer Lebensfreude und ihrem Temperament übernimmt sie auch bei der Klingenden Bergweihnacht erneut die Rolle der Moderatorin und führt das Publikum charmant durch das Programm.

Die „Klingende Bergweihnacht“ entführt ihre Gäste auch in diesem Jahr wieder aus dem hektischen Trubel der Adventszeit und schenkt ein paar Stunden voller Musik, Emotionen und Besinnlichkeit. Bekannte Hits, festliche Lieder und weihnachtliche Melodien verschmelzen zu einem Konzertabend, der gleichermaßen zum Mitsingen, Träumen und Genießen einlädt.

Mit Patrick Lindner als Headliner, Francine Jordi, Alexander Rier und Nadin Meypo verspricht die volkstümliche Weihnachtsrevue ein unvergessliches Erlebnis für alle Freunde von Schlager und Volksmusik – und einen festlichen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit.