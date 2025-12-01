Die Klingende Bergweihnacht

Volkstümliches Weihnachtskonzert mit Stefan Mross, Alexandra Hofmann, Die Trenkwalder und Nadin Meypo.

Die Stars der Volksmusik- und Schlagerszene entführen mit klangvollen, stimmungsvollen Liedern in die Welt der Klingenden Bergweihnacht – eine musikalische Auszeit vom Trubel der Vorweihnachtszeit.

Stefan Mross begeistert seit über 20 Jahren als Moderator von „Immer wieder sonntags“ und zählt zu den beliebtesten Entertainern im deutschen Fernsehen. Mit Humor, Charme und musikalischem Können sorgt er für beste Stimmung.

Alexandra Hofmann wurde als Teil des erfolgreichen Duos Anita & Alexandra Hofmann bekannt. Nach vielen Jahren gemeinsamer Bühnenauftritte ist sie nun solo unterwegs und überzeugt mit starker Stimme und Bühnenpräsenz.

Nadin Meypo gilt als Geheimtipp der Schlagerszene. Mit ihrer positiven Ausstrahlung, sechs SWR4-Hitparaden- Siegen und einem Top-5-Album in den Schlagercharts bringt sie frischen Schwung auf die Bühne – zuletzt auch auf Tour mit Semino Rossi.

Die Trenkwalder stehen seit Jahrzehnten für mitreißende Volksmusik aus Tirol. Mit zahlreichen TV-Auftritten, eigenen Formaten und internationalen Gastspielen haben sie sich fest in der Szene etabliert.