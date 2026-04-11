Die Konferenz der Bäume - Lesung und Vortag zu den Buchen Europas

Der aus Crailsheim stammende Förster Roland Schulz stellt sein modernes Märchen "Die Konferenz der Bäume" vor.

Dabei nimmt er die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise in den UNESCO-Weltnaturerbe-Wald Grumsin im Nordosten Brandenburgs, der Uckermark. Der Autor zeigt Fotos aus dem Grumsin, erzählt erlebte Geschichten und liest aus seinem Märchen. Dieser alte Wald im Herzen des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin mit mehr als 200 Jahre alten Buchen, den Schulz seit mehr als 30 Jahren als Naturführer begleitet, ist Schauplatz der Konferenz der Bäume. Rotbuchen aus mehr als 18 Ländern Europas, sämtlich Weltnaturerbe, sind angereist. Sie beraten über den Klimawandel und darüber, wie sie Menschen bewegen können, diesen zu stoppen. Lange vergeblich, bis mutige Kinder ihren Plan auf der Konferenz präsentieren und Schwung in die Konferenz bringen.

Für das Buch hat Schulz mit zahlreichen Kollegen in Europa korrespondiert - mit erstaunlichen Erkenntnissen: So ehren Griechen noch immer heilige Haine. In Ländern des Ostens werden sagenhafte Waldhüter verehrt, ähnlich Rübezahl im Riesengebirge, die den Menschen bis heute Respekt einflößen. In der Ukraine, die Schulz 2017 besucht hat, existieren noch kaum berührte Buchen-Urwälder.

So schreiben die Rotbuchen und ihre Welterbe-Wälder eine wunderbare Geschichte, die Menschen und Länder Europas verbindet. Bäume kennen keine Ländergrenzen.