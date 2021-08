Der Medienkünstler Felix Kruis und der freie Theatermacher Nikolaus Witty haben das audio-installative Musikinstrument KONTAKT entwickelt.

Mit diesem lassen sich über ein Kontakt-Mikrofon Geräusche aufnehmen, leiten, verstärken und verfremden, um schlussendlich über Lautsprecher wiedergegeben werden zu können.

Ausgehend von dem menschlichen Drang, Unbekanntes kennenzulernen, Orte zu erkunden und Begegnungen schaffen zu wollen, erzählt die Kontakt-Expedition in einem audio-visuellen Rundgang von bekannten Gemäuern in einer neuen, ungewöhnlichen Perspektive. Das Publikum wird als Expeditionsgruppe von Cleo Niemeyer mit Kostümen und Requisiten für die Reise ausgestattet. Ein außerirdischer Astronaut, gespielt von Folkert Dücker, führt die Expedition und beginnt am Linden-Museum Stuttgart, die Erde zu erforschen. Während der Entdeckungsreise konstruiert der Astronaut die ihn umgebende Wirklichkeit, zeigt bekannte Oberflächen auf unbekannte Weise. Als Entdecker kreiert er seine persönliche Realität des Ortes und überträgt die Akustik dieser Welt auf die Kopfhörer des Publikums.