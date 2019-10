Die Kraft der Sprache

Es gibt eine Sprache, die groß macht, wertschätzt und Halt gibt. Das Gegenteil stimmt auch: Mit unseren Worten können wir andere verletzen und klein machen.

Im Zusammenleben mit Kindern wissen wir inhaltlich was wir sagen wollen. Doch wie finden unsere Worte Gehör? Was kommt beim Kind an? Kennen Sie diese Sätze?

•„Dafür bist Du zu klein! Das kannst Du nicht!“

•„Würdest Du bitte mal dein Zimmer aufräumen?“

•„Jonas ist gerade unser Problemkind.“

Für Kinder ist eine klare und wertschätzende Sprache bedeutsam. Ganz anders klingt:

•„Felix, bald wirst du es können!“

•„Anna, bitte räume die Bausteine in die rote Kiste!“

•„Jonas braucht gerade unsere erhöhte Aufmerksamkeit!“

Mit dem Lingva Eterna® Sprach- und Kommunikationskonzept biete ich Ihnen eine wirkungsvolle Alternative zu unserer gewohnten Sprechweise an. Wenn Sie das Sprachkonzept anwenden, kommunizieren Sie lösungsorientiert, friedlich und wertschätzend. Der Schlüssel ist der bewusste Umgang mit dem Wortschatz, dem Satzbau und der Grammatik. Gewandelte Formulierungen eröffnen Ihnen einen neuen Blickwinkel und Lösungen. Sie erreichen eine starke Wirkung auf Ihr Sprechen, Handeln und auf die innere Einstellung. Und die Kinder lernen von Ihnen als Vorbild! Jedes Wort wirkt. Immer.

In Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte.