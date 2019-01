Die Kraft des Gebets heute

Johannes Buggele ist Geschäftsführer vom Gebetshaus Augsburg e. V. welches von Dr. Johannes Hartl und seiner Frau Jutta im Jahr 2005 gegründet wurde.

Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Christen aus verschiedenen Konfessionen zusammen beten. Die meisten davon sind jung. An jedem Tag zu jeder Stunde, Tag und Nacht. Das ist das Gebetshaus Augsburg. An 365 Tagen im Jahr beten wir gemeinsam in Lobpreis und Fürbitte, die niemals verstummen. Johannes Buggele ist Geschäftsführer vom Gebetshaus Augsburg e.V.. Er ist verheiratet mit Verena und Vater von 2 Söhnen. Nach längerer Tätigkeit in der Wirtschaft und Stopps in Kansas City und Karlsruhe ist das Ehepaar wieder zurück in ihrer Heimatstadt und hat sich bewusst als Gebetsmissionare nach Deutschland senden lassen. Johannes und Verena lieben es an einem Ort zu sein, wo für Deutschland und Europa gebetet wird. Es ist ihr Traum zu sehen, wie Gebet Auswirkung auf die Welt hat. Das Gebetshaus Augsburg wurde 2005 von Dr.Johannes Hartl und seiner Frau Jutta gegründet. Seit 2011 verstummt das Gebet nicht mehr. Mittlerweile hat das Gebetshaus Augsburg internationale Auswirkungen. Aus ganz Europa kommen Menschen nach Augsburg und in vielen anderen Ländern entstehen ebenfalls Gebetshäuser, denen wir durch Training und Inspiration dienen dürfen. Neben dem Gebet ist die Verkündigung ein wichtiges Anliegen: Möglichst viele Menschen sollen von der Faszination Jesu und der Kraft des Gebets erfahren.

Unser Programm:

Begrüßung / Vortrag (1.Teil) / Gemeinsames Essen / Vortrag (2.Teil)