Die Kraft unser Ahnen

In diesem Workshop kann jeder an seinem mitgebrachten Thema, egal welcher Art, wirken und die Kraft der Ahnen wird dabei eine wunderbare Unterstützung sein.
Info
Schloss Mosbach Schlossgasse 24, 74821 Mosbach
Vorträge & Lesungen
Herkunftsfamilie Sonja Auf dem Berge
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Schloss Mosbach Schlossgasse 24, 74821 Mosbach
In diesem Workshop kann jeder an seinem mitgebrachten Thema, egal welcher Art, wirken und die Kraft der Ahnen wird dabei eine wunderbare Unterstützung sein.
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