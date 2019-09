Die Kreuzzüge und ihre Auswirkungen auf Mittelfranken

Auch wenn die Kreuzzüge scheinbar weit weg von Crailsheim führen, haben sie unmittelbare Auswirkungen auf unsere Gegend gehabt:

So waren an den Zügen der Staufer auch Leute aus dem Umfeld der Stadt beteiligt. Unter Friedrich II. waren dies Graf Konrad von Werdeck und schon sechs Jahre zuvor seine Stiefsöhne aus der ersten Ehe seiner Frau Adelheid mit Heinrich von Hohenlohe. Sie schenkten dann auch 1219 Mergentheim dem Deutschen Orden, nachdem schon 1207 ein Onkel von ihnen den Johannitern ebenfalls in Mergentheim die Johanneskirche übertragen hatte.

Damit wurde Franken ein regelrechtes Zentrum des Ordens mit Commenden in Rothenburg, Oettingen, Kapfenburg, der Ballei in Ellingen, schließlich dem Deutsch- und Hochmeistersitz in Mergentheim selbst, aber auch einem Amtsschloss in Dinkelsbühl oder einer Pfarrei in Weidelbach. Mit der Verlegung des Deutschen Ordens nach Preußen traten dann auch dort als Hochmeister Ellrichshausen und Feuchtwanger auf.

Architektonisch erinnern insbesondere die Achteckkapellen an die Kreuzzüge, insofern sie die Jerusalemer Grabeskirche wohl als Votivgabe abbildeten.