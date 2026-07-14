Die Kultourmacher vom Alten Amtsgericht präsentieren: „Schampus für alle“ 30 Jahre Link Michel – Das Besteof! Schwaben-Comedy

30 Jahre auf der Bühne, über 3000 Auftritte – und kein bisschen leise: Mit „Schampus für alle!" zündet Link Michel ein Comedy-Feuerwerk der Extraklasse.

Das Beste aus drei Jahrzehnten handverlesen, neu aufpoliert und gnadenlos witzig. Pointen, die sitzen, Mimik, die Bände spricht, und ein Tempo, das keine Atempause lässt.

Ausgezeichnet mit dem Sebastian-Blau-Preis 2024, wirbelt der Wortakrobat durch den Alltagswahnsinn und macht aus jedem noch so absurden Moment pures Kabarett-Gold.

120 Minuten Hochprozentiges für die Lachmuskeln. Scharf, schräg, überraschend. Ein Abend, der knallt. Ein Jubiläum, das feiert. Ein Künstler, der bleibt.

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