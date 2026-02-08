Die Kultourmacher vom Alten Amtsgericht präsentieren: Poetry Slam - Dichterwettstreit de Luxe mit Elias Raatz

Moderator Elias Raatz präsentiert mit dem Dichterwettstreit deluxe die Crème de la Crème der deutschsprachigen Poetry Slam-Szene: einige der besten ´Sprachakrobaten´, ´Poesieschleifer´ und ´Humorfetischisten´ in einer unterhaltsamen Show.

Bei dem modernen Dichterwettstreit performen die kreative Wortkünstlerinnen und -künstler ihre selbstverfassten Texte, live mit vollem Stimm- und Körpereinsatz. Poetry Slam ist das Rock-Konzert unter den Literaturveranstaltungen: Von turbulentem Storytelling über Stand-Up-Comedy bis zum Kabarett, von Politik zu Gesellschaftskritik und Emotionen ist alles erlaubt. Dem Publikum kommt eine besondere Rolle zu:

Zufällig ausgewählte Besucher der Veranstaltung bewerten als Jury das bunte Text-Potpourri der Teilnehmenden und bestimmen so den Sieger des Abends.

Der 1997 geborene Moderator, Autor und Medienwissenschaftler Elias Raatz (www.elias-raatz.de) ist Stamm-Conférencier beim Dichterwettstreit deluxe. Neben seiner Arbeit an diversen Publikationen, Moderationen und verschiedenen Kulturprojekten bringt er regelmäßig Sympathie, Herzblut und Passion auf die Bühne. Schon als Kind hatte er immer ein so breites Lächeln im Gesicht, dass man ihn locker auf eine Zwiebackpackung hätte drucken können.