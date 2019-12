Die KULTURINSEL Stuttgart (Original) lädt zu drei großen Ereignissen an einem Tag ein! 🎊🎉

✔️ 1. Kulturinsel-Sprechstunde von 12 – 14 Uhr

▫️Du wolltest uns schon immer mal die Meinung sagen? Du hast offene Fragen zu unserem Konzept der Zukunft? Dann merke dir für Januar schon einmal die „Kulturinsel Sprechstunde“ vor! Eingebettet in ein buntes Rahmenprogramm geben wir dir die Chance, ganz direkt und offen mit Kulturinsel-Gründer Joachim Petzold und seinem Team zu sprechen.

▪️Für alle Hungrigen wird es etwas warmes zu Essen geben und nach Ende der Sprechstunde um 14 Uhr beginnt ein buntes Programm im Zuge des Künstlercafés und des Kaffeefestivals (siehe unten).

▫️Euer Feedback ist uns sehr wichtig, um auch eure Wünsche in die Gestaltung unserer Insel einfließen lassen zu können.

✔️ 2. Künstlercafé - NeustART von 14 – 18 Uhr

▪️Sechs Künstler*innen, mit denen wir gemeinsam in die vielfältige Welt der Kunst abtauchen. Das erwartet euch bei der neuen Künstlercafé-Ausstellung unter dem Motto "NeustART"! Graffiti-Kunst, Leinwand-Gemälde und spannende Techniken wie Fluid Painting oder Acryl Pouring. Wie immer im entspannten Ambiente des Willkommensraums, bei Kaffee und spannenden Gesprächen über Kunst und deren Wirkung!

▫️Ausstellende Künstler*innen: Jack Lack, Anna Grishian, Borna Cesljarevic, Diana Amendt, Florin Buciluleac, Meral Ismail

▪️Weiteres Programm bei der Vernissage am 25 Januar:

▫️Live-Musik von Bea Bacher

▪️Poetry von Ramon Schmid

▫️Essen von und mit Foodsharing Commons Kitchen

✔️ 3. Kaffeefestival: Die Hände hinter der Kaffeetasse | von 18 – 21:45 Uhr

▫️Kaffee – Mexiko – Klima & Nachhaltigkeit – Ariane Vera

Was passiert mit dem Kaffee bevor er in unserer Tasse landet?

▪️Wie sich globale Faktoren wie Markt und Klimawandel auf das Leben von Kaffeebauern auswirken, hat Ariane Vera bei ihrem Aufenthalt auf einer Kaffeeplantage in Chiapas im Süden Mexikos erlebt. Deswegen ist sie die perfekte Referentin, um in einem Mix aus Musik und Vortrag über Erfahrungen, Bilder und Botschaften von Menschen in Mexiko zu sprechen und vorallem auch zu singen.

▫️Fair gehandelten Kaffee gibt es übrigens auch im Weltladen Bad Cannstatt. Auch dieser ist am 25. Januar bei uns zu Gast. In einer Vitrine im #Willkommensraum findest du einige Produkte rund um Kaffee, Honig, Tee & Co.! Lieber Probieren statt Kucken? Hol dir bei uns einen Kaffee, der kommt nämlich auch aus dem Weltladen ;)

➡️ Wir freuen uns auf Nachbarn, interessierte und alle die Lust haben vorbeizukommen! 💗