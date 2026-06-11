Die Kunst der Vereinbarkeit – Familie, Beruf und Beziehung im Einklang

Fühlen Sie sich manchmal gefangen zwischen Beruf, Partnerschaft und Familienalltag? Haben Sie das Gefühl, dass der Spagat zwischen allen Lebensbereichen immer schwerer wird – und Sie dabei selbst zu kurz kommen?

In diesem Impulsvortrag eröffnet Ihnen die Referentin neue Perspektiven: Aus ihrer langjährigen Arbeit mit Einsatzkräften – Menschen, deren Alltag extreme Anforderungen und Belastungen stellt – hat sie Strategien und Methoden entwickelt, die auch in Ihrem Alltag wirksam sind.

Erleben Sie, wie Kommunikation, Selbstmanagement und kleine, gezielte Veränderungen große Entlastung bringen können. Anders als klassische Tipps rund um Zeitmanagement oder „Work-Life-Balance“ geht es hier um praxisnahe Werkzeuge, die wirklich funktionieren und frischen Wind in eingefahrene Muster bringen.

Ein Abend voller ehrlicher Einblicke, überraschender Methoden und handfester Impulse – für alle, die Familie, Partnerschaft und Beruf in Einklang bringen wollen, ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren.