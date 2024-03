Die Kunst des chorischen Sprechens

Die Art und Weise, wie wir sprechen, ist ein unmittelbarer Ausdruck unserer Persönlichkeit. Wir nutzen das Werkzeug des Sprechens, um uns zu veräußern, zu kommunizieren, uns in ein Verhältnis zur Welt zu setzten.

Was zeichnet dagegen das Chorische Sprechen aus? Kann ich mich als Teil eines gemeinsamen Klangkörpers auch als individueller Klangkörper verstehen? Wie erwacht ein gemeinsamer Sprechkörper zum Leben? Und kann ein Sprechchor mehr sein als synchrones Sprechen? Welche Wirkung kann ein Sprechchor entfalten? Und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?

In diesem Workshop erforschen wir das Verhältnis von Individuum und Gruppe am eigenen Körper. Indem wir uns in Rhythmus, Atmung und Zuhören üben, wollen wir dynamische Gestaltungsspielräume im Chorischen Sprechen erschlieβen.