Die Kunst des Investierens an der Börse

Praxisnahes Seminar

Ärgern Sie sich über die hohe Inflation, die Ihr Vermögen auffrisst? Fristet Ihr Geld ein zinsloses Dasein auf dem Sparkonto? Vertrauen Sie nicht allein auf die gesetzliche Rente, um Ihre Lebensziele abzusichern? In diesem praxisnahen Seminar lernen Sie die klassischen Wertpapiere kennen, die an der Börse gehandelt werden und erfahren mehr über deren theoretischen Grundlagen: ihre Eigenarten, ihre Wertsteigerungsmöglichkeiten und welche die richtige Wahl für Ihre Lebenslage sind. Außerdem werden Sie unabhängige Informationsquellen kennenlernen und am Ende des Workshops die Prospekte einzelner Wertpapiere lesen können. Ausreichend Zeit für Fragen bleibt auch.

Referentin: Karina Metzdorf, Investorin, Gründerin von Börse in Pink boerse-in-pink.de

Preis

10 €