Die Kunst des Lebens: Glücksstern

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen ist die Grundlage für ein glückliches und erfülltes Leben. Dies zu erreichen, ist jedoch nicht immer leicht. Dieser Workshop befasst sich mit der Betrachtung Ihrer alltäglichen Anforderungen und Bedürfnisse. Wir visualisieren gemeinsam Ihre derzeitige Situation und betrachten, welche verschiedenen Entwicklungen für Sie wünschenswert wären. Sie lernen die verschiedenen Rollen kennen, die Sie in Ihrem Leben einnehmen und in welche Bereiche Ihre Energie hauptsächlich fließt. Durch eine visuelle Darstellung wird es Ihnen leichter fallen, die Lebensbereiche zu finden, die Sie gerne verändern würden und haben so gute Anknüpfungspunkte für einen gesunden Weg in ein erfülltes und glückliches Leben. Die Materialkosten in Höhe von 5,00 € werden direkt mit der Kursleitung abgerechnet.

