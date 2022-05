Die Kunst des Lebens

Das Leben steckt voller Herausforderungen und Chancen. Um diese bewältigen und ergreifen zu können, benötigt man spezielle Fähigkeiten und Strategien.

Je mehr man sein Wissen über sich selbst und seine Bedürfnisse ausbaut, desto widerstandsfähiger kann man werden und desto leichter kann es einem fallen, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dieser Workshop beschäftigt sich mit der Suche nach eigenen Themen und Wünschen. Wir gestalten gemeinsam eine Collage und erfahren so mehr über uns und unsere Bedürfnisse. Sie können sich mal ein paar Stunden nur um sich selbst und Ihre eigenen Wünsche kümmern und diese am Ende des Workshops auf einem Plakat mit nach Hause nehmen. So haben Sie erste Anknüpfungspunkte für einen gesunden Weg in ein erfülltes und glückliches Leben. Alles, was Sie dazu brauchen ist eine Schere, ein Kleber, ein paar alte Zeitschriften und Freude, mal genauer hinzusehen.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de möglich.