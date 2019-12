Die Kunst des Loslassens - im Vergleich der Kulturen

„Lass mal los“ – an diesen drei Wörtern kann der wesentliche Unterschied zwischen alt-östlichem und abendländischem Denken aufgezeigt werden. Wir halten wir in unserer abendländisch-westlichen Tradition gerne immer noch am Gedanken fest; Parmenides am Gedanken des Seins, Heraklit am Gedanken des Werdens, Nietzsche am Gedanken der Ewigen Wiederkehr, für Hegel ist das Wahre das Ganze... In der östlichen Hemisphäre spielt das Bild des Weges eine essentielle Rolle. "Weg" heißt: Erstmal ist alles in Bewegung - das trifft sich mit den neuesten Erkenntnissen in unserer Physik und auch der Kognitionswissenschaften. Wir wollen die verschiedenen Kulturen gegenüberstellen und die jeweils unterschiedlichen Konzepte des Lebens und des Umgangs mit der Sinnsuche vergleichen.