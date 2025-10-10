„Leb deine Träume“, sang einstmals eine der bekanntesten deutschsprachigen Bands und ja, hiermit erfüllt sie die Band „Die Lärmer“ (ehemals Luxuslärm) wahrlich einen Traum, von dem viele gedacht haben, er würde nicht mehr in Erfüllung gehen.

Nach Erfolgreicher Reunion-Tournee im Frühjahr 2025 gehen Die Lärmer im Herbst 2025 auf Deutschland-Tour, auf die so viele Fans seit Jahren sehnsüchtig gewartet und gehoﬀt haben. Die Band rund um die sympathische Ausnahmesängerin Jini Meyer wird im März 2025 in 10 Städten zu sehen sein und in die Nostalgie ihrer bekannten Songs wie „1000 km bis zum Meer“, „Leb deine Träume“ oder auch „Unsterblich“ und „Liebt sie dich wie ich“ eintauchen.

Eine echonominierte Band, mit über 250.000 verkauften Alben, über 1000 gespielten Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Band, die immer nahbar war und die sich über 10 Jahre hinweg eine unglaublich treue, lautstarke und textsichere Fanbase aufgebaut hat. Ihren Fans bietet die Band im Herbst erneut eine unvergessliche Show, die alle Musiker Herzen höher schlagen lassen.